Формула-1. Renault ищет замену Петрову

Будущее первого российского пилота в Формуле-1 Виталия Петрова стало весьма туманным после заявления главы заводской команды Renault Эрика Буйе, сделанного им в интервью швейцарскому изданию Le Matin. В нем босс французской «конюшни» фактически не исключает, что место россиянина в 2011 году может занять пилот команды Scuderia Toro Rosso Себастьян Буэми. «Себастьян входит в список потенциальных гонщиков Renault F1 на 2011 год, - заявил руководитель французской «конюшни» Эрик Буйе. - Причем в этом списке он занимает особое место, поскольку я давно его знаю и очень тепло к нему отношусь». Если учесть, что на днях Renault продлила контракт с поляком Робертом Кубицей до 2012 года, то получается, что 21-летний швейцарец придет в команду на смену Виталию Петрову. Напомним, что в первых трех гонках «Формулы-1» Виталий не добирался до финиша, преодолев менее трети дистанции. При этом он запомнился отличными стартами, во время которых в каждой гонке отыгрывал от двух до шести позиций, а также агрессивными и результативными атаками на соперников. Первые очки Виталий набрал в дождевой гонке в Китае, обогнав на последних кругах Михаэля Шумахера и Марка Уэббера. Список кандидатов на место второго пилота Renault, который возглавляет Буэми, будет только расти, поскольку в других топ-командах на сегодняшний день вакансий нет, отмечает F1News.Ru.