Виталий Кличко: В бою с Поветкиным мой брат не потеряет титул чемпиона мира

Украинский боксер Виталий Кличко рассказал о предстоящем поединке за звание чемпиона мира по версии IBF, в котором сойдутся Владимир Кличко и россиянин Александр Поветкин. «Александр - хороший боец, с хорошей техникой, у него не было поражений. Естественно, все понимают, что мой брат обладает недюжинным опытом и гораздо более широким техническим арсеналом. Но, тем не менее, это бокс, и, равно как и Владимир Кличко, Александр Поветкин - олимпийский чемпион. Поэтому в техническом плане у них, в принципе, паритет есть. Этот бой будет очень интересным, поскольку он уже однажды был намечен и переносился – это ему добавляет определенного интереса, определенную интригу. Возможно, Александр еще и «сыроват» для встречи с чемпионом, но проверить это можно только в ринге. Владимира много лет готовит один из лучших тренеров современности. Эммануэль Стюард работал с Хилмером Кенти, Эвандером Холифилдом, Ленноксом Льюисом, многие олимпийские чемпионы считают себя его учениками. Поэтому у меня не возникает никаких вопросов относительно подготовки Владимира. Прогнозы никогда не делаю. Но точно знаю, что в бою с Поветкиным Владимир не потеряет звание чемпиона мира», – цитирует боксера ALLBoxing.ru.