Рейтинг ФИФА. Украина опустилась на две позиции

Сборная Испании по футболу возглавила обновленный рейтинг FIFA. Действующие чемпионы мира и Европы сместили с верхней строчки прежнего лидера - бразильцев. Голландцы поднялись с четвертого места на второе, а национальная сборная Португалии, напротив, потеряла пять позиций и теперь восьмая. Сразу на десять строчек поднялась команда Уругвая, уступившая немцам в борьбе за бронзовые медали Мундиаля. Однако титул наиболее прогрессирующей команды достался Новой Зеландии, которая после трех ничьих в ЮАР перескочила через 24 ступеньки, став 54-й. Сборная Украины в новом рейтинге потеряла две позиции и теперь занимает 25-ю строчку, передает «Корреспондент». Рейтинг FIFA (положение на 14 июля): 1. Испания - 1883 2. Нидерланды - 1659 3. Бразилия - 1536 4. Германия - 1464 5. Аргентина - 1289 6. Уругвай - 1152 7. Англия - 1125 8. Португалия - 1062 9. Египет - 1053 10. Чили - 988 ... 25. Украина - 870