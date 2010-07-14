Сегодня Гвардиола подпишет новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп Гвардиола сегодня подпишет новый контракт с клубом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ESPN.com. Гвардиола достиг устного соглашения с клубом о том, что он останется в «Барселоне» как минимум еще на один сезон, еще в январе этого года. Теперь наставник каталонской команды должен подписать официальное соглашение, так как его предыдущий контракт истек 30 июня. «Барселона» объявила о подписании нового соглашения с Гвардиолой на официальном сайте клуба. Отметим, что Гвардиола отдает предпочтение соглашениям на короткий срок, однако, клуб выразил желание предложить тренеру долгосрочную сделку. Точные сроки работы Гвардиолы в клубе пока неизвестны. Напомним, что Пеп Гвардиола является одним из наиболее успешных тренеров Европы: за два сезона на «Камп Ноу» наставник завоевал семь трофеев.