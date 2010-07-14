16 июля киевское «Динамо» узнает своих соперников в Лиге чемпионов

В ближайшую пятницу, 16 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этого этапа в борьбу вступает киевское «Динамо», и, таким образом, уже послезавтра днем станет известный первый соперник бело-голубых в главном еврокубковом турнире сезона 2010/11, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. Круг потенциальных оппонентов киевлян достаточно ограничен, поскольку подгруппа нечемпионов второй квалификации включает в себя всего десять команд. При жеребьевке будет использована традиционная схема рассеивания по клубным коэффициентам, и, согласно текущим показателям клубов-участников 2-го квалификационного раунда, «Динамо» в ходе процедуры жеребьевки попадет в число сеяных. Потенциальными соперниками «Динамо», таким образом, станут шотландский «Селтик», румынская «Униря», греческий ПАОК, швейцарский «Янг Бойз», и бельгийский «Гент». Сеяная группа: 1. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - 61,258 2. Аякс (Амсетрдам, Голландия) - 55,309 3. Фенербахче (Стамбул, Турция) - 54,890 4. ДИНАМО (КИЕВ, УКРАИНА) - 42,910 5. Брага (Португалия) - 39,659 Несеяная группа: 6. Селтик (Глазго, Шотландия) - 38,158 7. Униря (Румыния) - 18,898 8. ПАОК (Салоники, Греция) - 11,479 9. Янг Бойз (Швейцария) - 7,465 10. Гент (Бельгия) - 6,580 Напомним, в случае успешного преодоления третьего квалификационного раунда, «Динамо» ждет еще один плей-офф этап, в котором уже будут разыгрываться путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Посев при жеребьевке этой квалификации будет также производиться по клубным коэффициентам участников, и, учитывая состав основной группы этого этапа, с большой долей вероятности «Динамо» попадет в число несеяных. Но вариант, при котором киевляне окажутся в числе сеяных, также существует: если хотя бы две из трех команд – «Зенит», «Аякс», «Фенербахче» - не сумеют преодолеть третий квалификационных раунд, то это позволит «Динамо» попасть в число сеяных при жеребьевке четвертой квалификации. Основная группа четвертого квалификационного раунда: 1. Севилья (Испания) - 108,894 2. Вердер (Бремен, Германия) - 94,841 3. Тоттенхэм (Лондон, Англия) - 56,371 4. Сампдория (Италия) - 30,810 5. Осер (Франция) - 19,748