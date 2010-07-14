Осьминога-предсказателя Пауля пригласили участвовать в «Битве экстрасенсов»

Продюсеры российского телеканала ТНТ направили в океанариум немецкого города Оберхаузен запрос о возможности участия осьминога-оракула Пауля в новом сезоне программы «Битва экстрасенсов». Об этом пишет «Комсомольская правда». Сотрудники ТНТ выразили желание, чтобы ставший популярным головоногий моллюск принял участие в десятом, юбилейном сезоне программы, целью которой является поиск наиболее сильного экстрасенса. В настоящее время идет кастинг участников будущего цикла передач. По сведениям газеты, в том случае, если сотрудники немецкого океанариума согласятся привезти Пауля в Россию на съемки «Битвы экстрасенсов», руководители проекта предоставят моллюску-оракулу комфортные условия проживания, а именно: большой аквариум с подогревом, подсветкой и пятью видами водорослей. Пока ответа от представителей океанариума Оберхаузена продюсеры ТНТ не получили. Между тем, как сообщалось ранее, сотрудники парка, в котором живет Пауль, уже сделали официальное заявление о том, что осьминог-оракул уходит на пенсию и прекращает предсказывать будущее. Осьминог Пауль прославился благодаря тому, что верно предсказал исходы всех матчей ЧМ-2010 по футболу с участием сборной Германии, а также результат финальной встречи. После завершения первенства планеты по футболу осьминогу предложили поучаствовать в съемках рекламы, а также сменить место жительства и побывать на кулинарном фестивале. Битва экстрасенсов выходит на телеканале ТНТ уже несколько лет. Основой программы стала концепция аналогичной программы британского производства - Britain’s Psychic Challenge. Участниками российской версии передачи становятся люди, утверждающие, что они обладают экстрасенсорными способностями. Ведущие программы дают им различные задания, по итогам которых кто-то из участников шоу продолжает борьбу, а кто-то выбывает. Победителя определяют зрители путем голосования.