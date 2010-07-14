Янукович поздравил короля Испании с победой на чемпионате мира

Президент Украины Виктор Янукович поздравил короля Испании Хуана Карлоса I с победой национальной сборной на чемпионате мира по футболу. «От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас и весь испанский народ с яркой победой сборной Испании на чемпионате мира по футболу в Южно-Африканской Республике», – говорится в поздравлении. «Надеюсь, что у нас будет возможность увидеть замечательную игру испанских мастеров кожаного мяча также в финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012, который состоится в Украине и Польше», – отметил президент. Янукович подчеркнул, что своей блестящей игрой Испания в очередной раз подтвердила лидерские позиции в европейском и мировом футболе, воплотив мечты миллионов преданных болельщиков как в Испании, так и за ее пределами.