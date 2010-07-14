Рефери ФИФА Ирматов нацелился на ЧМ-2014 в Бразилии

Узбекский рефери ФИФА Равшан Ирматов в среду в аэропорту Ташкента заявил, что намерен принять участие в чемпионате мира в Бразилии, который пройдет в 2014 году. В Ташкент из ЮАР Ирматов прибыл вместе со своим ассистентом Рафаэлом Ильясовым. Встретить судей в аэропорту вышли сотни поклонников футбола из разных регионов страны, представители СМИ, родные и близкие Ирматова и Ильясова, а также представители Федерации футбола Узбекистана во главе с ее президентом Мираброром Усмановым. «Если честно, мы немного устали от тренировок, лекций и матчей», – признался Ирматов. По словам Ирматова, результат работы на ЧМ-2010 полностью удовлетворил его и его коллег, передает «РИА«Новости». «Мы не допустили серьезных ошибок, которые могли повлиять на ход матчей. Об этом нам сказали и представители ФИФА. Я очень надеюсь, что на чемпионат мира 2014 года мы поедем вместе со сборной Узбекистана», – отметил Ирматов.