Фанаты «Спартака» жалуются на применение милицией дубинок и электрошокеров

Липецкая милиция во время задержания болельщиков московского «Спартака» после матча с местным «Металлургом» действовала неоправданно грубо и слишком жестко, заявил в среду фанат московской команды Амир Хуслютдинов, присутствовавший на поединке в Липецке. «После матча представители правопорядка начали «выцеплять» из толпы выходивших со стадиона людей. На вопрос, почему их задерживают, без объяснений следовали удары, они также использовали электрошокеры. Это какое-то ноу-хау липецкой милиции», – рассказал болельщик «Спартака». По его словам, на возмущение болельщиков слишком жесткими действиями по отношению к ним сотрудники ОМОНа ответили ударами дубинками. «Били всех без разбора», – сказал он. По мнению Хуслютдинова, милиция «в провинциальных городах совсем не умеет работать» с болельщиками приезжающих команд. «Если московская милиция, при всей к ней нелюбви или любви, грамотно работает, то действия сотрудников милиции в Липецке – это прошлый век. Мы частично выполняли их работу (во время матча). Помогали сдержать нерв. Сами наказали идиотов, которые бросались креслами», – сказал Хуслютдинов. «Мы признаем: у нас люди разные, контингент сложный. Мы не говорим, что мы ангелы. Но надо адекватно действовать, не надо отбивать людям почки», – добавил он. Хуслютдинов подчеркнул, что необходимо разобраться в случившемся инциденте, чтобы виновные понесли наказание. «Мы ждем официальную реакцию нашего клуба и фан-клуба. Мы не собираемся спускать эту историю на тормозах», – сказал болельщик.