Агент Баллака: За сборную Германии играют несколько геев

Михаэль Беккер, агент капитана сборной Германии по футболу Михаэля Баллака заявил, что в национальной команде выступают несколько геев. Беккер рассказал об этом в интервью немецкому журналисту Александру Осангу, который написал статью о своей беседе с агентом в журнал Der Spiegel. Интервью Осангу агент дал два месяца назад, перед началом чемпионата мира 2010 года. Беккер заявил, что несколько футболистов сборной Германии придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, а одного из новичков команды назвал «наполовину геем». Осанг также сообщил, что через несколько дней после интервью, во время прощального матча игрока «Байера» Бернда Шнайдера, Беккер рассказал группе журналистов, что некий бывший футболист сборной вскоре разоблачит «компанию геев» в национальной команде. По словам Осанга, журналисты отнеслись к словам агента безразлично, как будто информация о гомосексуалистах в сборной Германии не стала для них новостью. По словам Осанга, Беккер связал новый стиль игры сборной Германии - более комбинационный и менее агрессивный, чем в прошлые годы - с гомосексуальностью некоторых игроков. Впоследствии агент Баллака заявил журналисту, что он был неправильно понят, а текст интервью не был с ним согласован. Осанг, тем не менее, подчеркнул, что готов отвечать за свои слова, потому что он записал текст своей беседы с агентом Баллака, который, по словам журналиста, рассказал «невероятные истории». Как отмечает британское издание The Guardian, тема сексуальной ориентации игроков является табуированной в футбольном мире, хотя, по оценке экспертов, примерно 10 процентов футболистов, играющих в немецкой бундеслиге - геи. Единственным открытым геем в немецком футболе является Маркус Урбан, выступавший за клуб «Рот-Вайсс» в третьей лиге. При этом Урбан рассказал о своей сексуальной ориентации только по окончании карьеры.