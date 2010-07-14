Ученые: Чернокожие быстрее белых бегают, но хуже плавают

Американские исследователи из университетов Duke и Howard при помощи современных технологий попытались на один из древнейших вопросов: что делает человека быстрым? Они пришли к выводу, что скорость передвижения представителя вида Homo Sapiens напрямую связана с расположением центра тяжести его тела. В научных изысканиях, опубликованных в International Journal of Design и Nature and Ecodynamics, они попытались объяснить, почему самые быстрые спринтеры - чернокожие, а самые быстрые пловцы – белые, передает NEWSru.com. На первый взгляд, эти различия могут показаться расовыми, но исследователи полагают, что они имеют более глубокий антропометрический характер. Афроамериканцы из-за наличия более длинных конечностей с меньшим их объемом имеют тенденцию к более высокому расположению центра тяжести тела (на 3% выше, чем у белых). Это различие делает их на 1,5% быстрее. Выходцы из Азии и белые имеют более длинные тела, их центры тяжести находятся ниже. «Передвижение - это, по существу, процесс падения вперед, - цитирует один из соавторов исследования RusAthletics. - Масса, которая падает с более значительной высоты, падает быстрее. В беге высотой падения является центр тяжести спортсмена». А вот в плавании зависимость скорости и центра тяжести находится в обратной пропорции. Чем ниже, тем быстрее. Таким образом, белые пловцы на полтора процента быстрее афроамериканцев. У выходцев из Азии в этом виде спорта преимущество могло бы быть еще более серьезным, но оно нивелируется невысоким ростом.