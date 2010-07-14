Фехтование. Стартует чемпионат Европы. Состав сборной Украины

В субботу, 17 июля, в немецком Лейпциге стартует чемпионат Европы по фехтованию. Для участия в одном из важнейших статоров сезона Украина отправляет 25 спортсменов, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации фехтования Украины. Состав сборной Украины: Сабля мужская: Дмитрий Бойко, Олег Штурбабин, Андрей Ягодка, Дмитрий Пундик. Сабля женская: Ольга Харлан, Елена Хомровая, Галина Пундик, Ольга Жовнир. Рапира мужская: Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес, Богдан Гуриненко. Рапира женская: Ольга Лелейко, Елена Хисматуллина, Анастасия Московская, Екатерина Ченцова. Шпага мужская: Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Максим Хворост, Дмитрий Рейзлин. Шпага женская: Яна Шемякина, Анфиса Почкалова, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева (участвует только в личных соревнованиях), Надежда Фортунатова (участвует только в командных соревнованиях). Всего в чемпионате Европы примут участие 421 спортсмен из 39 стран.