Футбол. Определились пары 1/64 и 1/32 финала Кубка Украины

В среду, 14 июля, состоялась жеребьевка первых этапов розыграша Кубка Украины по футболу. На первом предварительном этапе 1/64 финала встретятся: 1. Десна (Чернигов) - Энергия (Новая Каховка) 2. Рось-Ригонда (Белая Церковь) - Горняк-Спорт (Комсомольск) 3. Горняк (Кривой Рог) - Олком (Мелитополь) 4. Карпаты (Яремче) - Верес (Ровно) 5. Скала (Моршин) - ФК Сумы Матчи состоятся 28 июля. Во втором предварительном этапе 1/32 финала будут играть: Феникс-Ильичовец (Калинино) - Звезда (Кировоград) Днестр (Овидиополь) - ПФК Александрия Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Энергетик (Бурштын) Динамо (Хмельницкий) - Черноморец (Одесса) Гелиос (Харьков) - Крымтеплица (Молодежное) Нафтовик-Укрнафта (Охтырка) - ФК Львов Победитель пары 3 - Сталь (Алчевск) Бастион (Ильичевск) - ФК Полтава Закарпатье (Ужгород) - Титан (Армянск) Олимпик (Донецк) - Арсенал (Белая Церковь) Сталь (Днепродзержинск) – Победитель пары 5 Кремень (Кременчуг) - Нива (Тернополь) Победитель пары 1 - Еднисть (Плиски) Победитель пары 2 - Буковина (Черновцы) Победитель пары 4 - МФК Николаев Шахтер (Свердловск) - Нива (Винница) Матчи состоятся 18 августа, передает Чемпион.