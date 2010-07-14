Открытие в Донецке музея «Шахтера» довело Ахметова до слез

Сегодня, 14 июля, на Донбасс-Арене был открыт музей донецкого «Шахтера». Экспозиция музея, которая охватывает период от 30-х годов до наших дней, делает экскурс по десятилетиям развития команды, передает Террикон. Уже при входе в музей размещена огромная интерактивная стена, на которой можно посмотреть уникальные кадры хроники. Экспозиция рассказывает о кубковых победах «Шахтера» в 60-х годах, дебюте в еврокубках в 70-е, завоеванных Кубках Украины в 90-е, победах в Чемпионатах Украины и завоевании Кубка УЕФА в 2009-м. Увидев новый музей, президент «Шахтера» Ринат Ахметов прослезился. «Для меня это очень трогательная минута, несколько раз пошли слезы. Я думаю, что каждый из нас, когда будет приходить сюда вспоминать яркие истории и неудачи, которые были вместе с нами», - сказал Ахметов. «У меня слезы пошли из глаз тогда, когда мы увидели терриконы, играла песня «Спят курганы темные», все, откуда мы. Второй раз пошли у меня слезы, когда мы зашли и увидели кубок УЕФА. Этот трофей мы все выстрадали сердцем», - отметил он. «Огромное спасибо болельщикам, потому что все трофеи, которые мы завоевали, без болельщиков невозможны. Спасибо всем игрокам, которые ковали славу донецкого «Шахтера», спасибо всем тренерам, которые работали и добивались трофеев. Спасибо сказать хочу мистеру Луческу, он сделал все, чтобы «Шахтер» уважали в Европе. Я убежден, что впереди нас ожидают громкие победы. Мы будем идти именно по этой дороге, со сложными препятствиями и чем сложнее дорога, тем вкуснее победа», - подытожил президент «Шахтера». Первыми - в период с 15 по 25 июля - попасть в музей «Шахтера» смогут владельцы сезонных абонементов на матчи Горняков. С 26 июля его смогут посетить все желающие.