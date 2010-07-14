Игрок сборной Испании плюнул в президента «Валенсии»

Защитник клуба «Барселона» и сборной Испании по футболу Херард Пике плюнул в бывшего президента клуба «Валенсия» Педро Кортеса. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Инцидент произошел во время празднования испанцами победы на чемпионате мира 2010 года по футболу. Видеозапись случившегося выложена в интернете. Пике вместе со своими партнерами по сборной, членами тренерского штаба и сотрудниками футбольной федерации, отмечал победу команды в «чемпионском» автобусе с открытым верхом. К защитнику, нетвердо державшемуся на ногах, подошел полузащитник Сеск Фабрегас, который показал Пике что-то в толпе. После этого игрок «Барселоны» развернулся, плюнул и попал точно в Кортеса. Кортес был президентом «Валенсии» с 1997 по 2001 годы. В настоящее время Кортес занимает одну из руководящих должностей в Федерации футбола Испании. Сборная Испании 11 июля 2010 года стала чемпионом мира, победив в финале первенства планеты команду Голландии (1:0). Торжественное празднование победы испанцев прошло 12 июля в Мадриде.