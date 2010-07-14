Хоккей. Словацкий клуб подал заявку на вступление в КХЛ

Континентальная хоккейная лига рассматривает заявку на вступление словацкого клуба «Лев» из города Попрад. Руководство команды подало все необходимые документы на вступление в лигу. В среду в Попраде будет работать комиссия КХЛ, которая даст оценку инфраструктуре клуба. О результатах работы комиссии будет объявлено 16-го июля, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее желание пополнить ряды континентальной лиги выражал чешский клуб «Лев» из Градец Кралове. Он успешно прошел проверку и был рекомендован к включению в состав участников чемпионата в сезоне 2010-2011. Однако позднее исполком Чешской федерации хоккея единогласно проголосовал против выступления клуба в чемпионате КХЛ. В России подобный демарш сочли политиканством. В мае этого года совет директоров КХЛ на основании заявлений, поступивших от хоккейных клубов, проголосовал за включение в состав участников Открытого чемпионата России по хоккею сезона 2010/2011 годов хоккейных клубов «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Будивельник» (Киев, Украина), исключив при этом из лиги тольяттинскую «Ладу». Украинцы в последствии также пошли на попятную: руководство киевлян объявило об отказе от вступления в лигу из-за отсутствия соответствующего критериям КХЛ ледового дворца и перспектив его строительства в обозримом будущем.