Вторым хореографом короткой программы Такахаши станет бывшая жена Морозова

Чемпион митра Дайсуке Такахаши рассказал о том, почему переживает перед каждым соревнованием, и о хореографах своих программ в следующем сезоне. О волнении: «Я всегда волнуюсь перед началом сезона. Так же, как и перед началом соревнований на его протяжении. Нет какой-то определенной причины – переживаю всегда, но и определенные надежды тоже есть. Не будут волноваться – не буду тренироваться, так что все хорошо». О хореографах на следующий сезон: «Произвольную программу мне будет ставить Паскуале Камерленго, который сделал мою предыдущую программу La Strada. Для короткой – хотел бы попробовать двух разных хореографов. Одну – Стефаном Ламбьелем. В ней будет много движений, в которых я не силен. Думаю, они расширят мои возможности. Мне нужно работать над тем, чтобы чувствовать свое тело во время дорожки шагов и чувствовать ритм музыки – у Ламбьеля получается совсем по-другому, чем у меня. Другая программа – от Ше-Линн Бурн, бывшей жены Николая Морозова. Видел, как в новостях сказали, что я попросил помощи у «прекрасной блондинки». Я постоянно с ней катался, наблюдал за хореографией ее программ. Мне она нравится как фигуристка. У нее действительно очень мягкие колени и лодыжки. Я думаю, у нее очень хорошо получаются движения ногам. У меня – нет», – рассказал Такашахи в эфире Sport Spirit.