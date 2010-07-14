Ахметов: Я делал так, чтобы мой язык не навредил мне самому

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о селекционной работе клуба в преддверии нового сезона, в котором «горнякам» предстоит участвовать в Лиге чемпионов. «Когда я вышел и сказал, что в ближайшие два дня состоится громкий трансфер, громкое приобретение, я, конечно же, имел в виду Диму Чигринского. Понимаете, «Шахтер» сейчас тот клуб, который продает игроков в «Барселону» и покупает их там. Очень важно усилить ту позицию, которую необходимо. Сейчас мы усилили конкуренцию в центре обороны. Это очень важная позиция для нас в Лиге чемпионов. Как я уже говорил, переговорный процесс — штука не простая. Полгода назад мы вели переговоры с «Барселоной», и они нам отказали. Мы хотели купить Диму обратно за 25 миллионов евро. У нас не получилось. И в течение месяца мы продолжили эти переговоры и, скорее всего, получили бы отказ, не поменяйся у них президент клуба. У него, может быть, другие взгляды, иная концепция, мы не знаем, какие сложности сейчас у них в клубе, не знаем их трансферной стратегии. В итоге мы пришли к соглашению. Но если бы я сказал, что мы хотим вернуть Диму Чигринского, то этот трансфер, скорее всего, сорвался бы, или нам пришлось бы заплатить на 5-10 миллионов евро больше. Поэтому я делал так, чтобы мой язык не навредил мне самому. Тем не менее, у нас постоянно идет дискуссия с Мистером, и мы постоянно говорим о том, кто может усилить игру команды. Если на сегодняшний день мы доросли до того, что болельщики обсуждают такие кандидатуры, как Суарес, Робиньо… У наших болельщиков, хочу сказать, прекрасный футбольный вкус. Мне нравится и тот игрок, и другой. Что касается Вальтера, то он молодой, хороший футболист, но вот сможет ли он сейчас помочь команде? А нам нужна помощь сейчас, в Лиге чемпионов. Поэтому я буду уважать мнение Мирчи Луческу. Я бы тоже, может быть, кого-то приобрел из сильных форвардов. Но если Мистер скажет, что нам это не нужно, я послушаю его. Но, по крайней мере, я создал бы конкуренцию в атаке. Что касается позиции опорного полузащитник, то здесь, мне кажется, у нас прекрасная конкуренция. Тарас Степаненко ее создаст еще больше, я уверен в этом. Он молодой, талантливый, перспективный футболист. Не думайте, что на этой позиции место в составе кому-то забронировано. Всем будет трудно, и за место в составе нужно будет прилично побороться. От этой борьбы игра команды будет улучшаться. В итоге окончательное решение будет принимать Луческу. Доверяет он игрокам или нет… Он скажет: «Я хочу идти с этими игроками в путь, я в них верю, мне никто не нужен». Если он так скажет, тогда мы сэкономим деньги. Если он скажет, что команде необходимо усиление, то прекрасно понимаем, кто им может стать. Это будет очень большое усиление, в итоге мы это сделаем. Сейчас мы в переговорном процессе. И я не исключаю, что мы сделаем приобретение. Для болельщиков скажу: если мы пойдем на это, то им станет игрок атаки. Здесь я не конспирируюсь. Но окончательное слово скажет Луческу», – приводит слова Ахметова официальный сайт ФК«Шахтер».