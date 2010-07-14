Тьерри Анри стал игроком американского клуба

Нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри перешел из испанской «Барселоны» в американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллс», выступающий в Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщает Associated Press. 32-летний форвард подписал с новой командой многолетнее соглашение. Точная продолжительность контракта не называется. Анри перешел в нью-йоркский клуб на правах свободного агента. Контракт форварда с «Барселоной» действовал еще в течение года, однако по окончании сезона-2009/10 президент каталонского клуба Жоан Лапорта отпустил игрока из команды. Анри перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала» в 2007 году. В сезоне-2009/10 Анри потерял место в основном составе каталонцев. Форвард провел за «Барселону» в чемпионате Испании 20 матчей и забил лишь четыре гола. Дебютировать в новом клубе Анри может уже 22 июля 2010 года. В этот день «Нью-Йорк Ред Буллс» проведет товарищеский матч с английским «Тоттенхэмом».