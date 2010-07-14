Шахматы. Карпов подал в суд на Илюмжинова

Шахматист Анатолий Карпов подал в Международный спортивный Арбитраж в Лозанне иск против действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам шахматист. Иск подала компания «Вайт энд кейс», представляющая интересы избирательной кампании Карпова, в которую входят 6 человек. Юристы будут добиваться признания того, что выдвижение Илюмжинова в качестве кандидата в президенты ФИДЕ произошло с серьезными нарушениями регламента и является нелегитимным, сообщает ИТАР-ТАСС. «Речь идет о серьезных нарушениях в порядке оформления документов, в порядке представления документов и об отказе нашей стороне в ознакомлении с документами по регистрации в кампании», - уточнил Анатолий Карпов. Ранее Кирсан Илюмжинов тоже подал иск в суд на Анатолия Карпова, обвинив его в порочащих высказываниях о деятельности ФИДЕ.