«Форс-Индия» считает «Уильямс» основным соперником в Кубке конструкторов

Тим-менеджер «Форс-Индии» Энди Стивенсон считает, что основной угрозой для команды в Кубке конструкторов является «Уильямс», который прогрессирует с каждой гонкой. «Мы работаем над развитием машины, внедряем новинки. В Сильверстоун мы привезли не так много новинок, но все они сработали так, как ожидалось, что позволило отыграть 0,2-0,3 секунды. Но нам нужно больше. «Уильямс» улучшает результаты с каждой гонкой и становится ближе к нам. Нужно постараться удержаться впереди них в Кубке конструкторов. Следует продолжать прогрессировать и усерднее работать, чтобы им не удалось догнать нас. Сейчас мы работаем над выдувным диффузором. Если нам удастся заставить его работать в компьютерной модели и аэродинамической трубе, мы установим его на болид . Но прежде удостоверимся, что он работает так, как нужно», – цитирует Стивенсона GP-Update.