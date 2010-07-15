Росси примет решение о возвращении после заключения врачей

Пилот «Ямахи» Валентино Росси примет решение по поводу своего возвращения на Гран-при Германии после окончательного вердикта врачей. «По сравнению с тестами в Мизано здесь в Брно чувствую себя значительно лучше. После шести проведенных кругов плечо и нога побаливают, но в последние пять дней мне стало существенно лучше. На прошлой неделе болело все. Давайте дождемся окончательного медицинского заключения. Решу вернуться, когда буду в состоянии сделать это. Не собираюсь совершать опрометчивых поступков. Но я очень устал сидеть дома. Потребуется несколько гонок, чтобы вновь стать конкурентоспособным», – цитирует Росси Autosport.