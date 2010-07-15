Марадоне предложат остаться еще на 4 году у руля сборной Аргентины

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) в ближайшее время предложит главному тренеру сборной Диего Марадоне новое четырехлетнее соглашение, по которому специалист будет работать в национальной команде до следующего чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сообщает «РИА«Новости». По словам представителя AFA Эрнесто Черкиса Биало, президент ассоциации Хулио Грондона на следующей неделе встретится с Марадоной, чтобы обсудить подробности контракта. Две недели назад «альбиселесте» под руководством 49-летнего специалиста досрочно покинули чемпионат мира, потерпев в четвертьфинале разгромное поражение со счетом 0:4 от сборной Германии. Вернувшись на родину, Марадона не покидает своего дома в пригороде Буэнос-Айреса. Черкис Биало также отметил, что другой кандидатуры на случай отказа Марадоны у AFA на примете нет. Он сказал, что выступление аргентинцев на мундиале было достойным, несмотря на то, что место ниже третьего рассматривается большинством граждан страны как провал, что дало злым языкам повод говорить, будто бы он пребывает в глубокой депрессии и вновь начал употреблять наркотики. Однако его личный врач Альфредо Каэ опроверг эти слухи и сказал, что Марадона, естественно, расстроен, но речи о депрессии не идет, не говоря уже о наркотиках. В Аргентине к Марадоне относятся по-разному. С одной стороны, он является национальным героем, который привел сборную к триумфу на ЧМ-1986. С другой стороны, некоторые, принимая во внимание непростой отборочный цикл, считают его слабым тренером. Многие игроки, включая лучшего футболиста мира Лионеля Месси, заявили, что Марадона должен принять решение сам.