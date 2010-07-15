Стартует чемпионат мира по болотному футболу

В Финляндии, в районе Уккохала, в пятницу-субботу пройдет чемпионат мира по футболу на болоте, в котором примут участие более 300 команд. Россию на этом турнире в бизнес-лиге представляют команды «Альянс» (Петрозаводск), «Московия» (Москва) и «Оптима» (Санкт-Петербург). Чемпионат проводится в пяти категориях, помимо профессиональной команды соревнуются в любительской, женской, смешанной и бизнес-лиге, сообщает федерация футбола Петрозаводска. Матчи будут проводиться на полутора десятках болотных полей 60x35 м с воротами 2x5 м. Поскольку болота естественные, количество и глубина грязи не нормируются: местами может быть по щиколотку, а кое-где и по пояс. Игра состоит из двух таймов по 13 минут, в команде пять игроков и вратарь. Угловые и пенальти выполняются ударами с рук. Во время игры нельзя менять обувь. Сам дух этого турнира сконцентрирован в девизе: «Ни к чему здесь не следует относиться чересчур серьезно». Футбол на болоте зародился в Финляндии. В 1999 году впервые было проведено первенство Европы, а год спустя - первый чемпионат мира. Игра получила распространение в Финляндии, России, Швеции, Нидерландах, Бразилии. Задуманный много лет назад в качестве исключительно финской национальной забавы в последние годы футбол на болоте перерос сначала в европейское, а потом планетарное мероприятие. До сих пор в истории этого вида спорта чемпионами становились лишь финские и российские команды.