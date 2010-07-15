«Металлист» написал письмо Президенту Грузии в защиту Деметрадзе

Руководство донецкого клуба пытается защитить интересы бывшего игрока команды Георгия Деметрадзе, передает FOOTBALL.UA. Напомним, тот был задержан в Грузии и обвиняется в сотрудничестве с криминальными элементами. Приводим полный текст открытого письма без правок: «Президенту Республики Грузия Михаилу Николозовичу Саакашвили Уважаемый Михаил Николозович! Футбольный клуб «Металлург» г. Донецк является одним из ведущих футбольных клубов Украины. Со времени создания нашего клуба через его пенаты прошла целая плеяда выдающихся футболистов и тренеров. Одним из них был нападающий Георгий Деметрадзе, завоевавший вместе с клубом бронзовые медали Чемпионата Украины по футболу, становившийся лучшим бомбардиром в составе ФК «Металлург», выигрывавший в составе клуба «золотую бутсу» лучшего бомбардира чемпионата Украины. Но Георгий Деметрадзе является не только великолепным футболистом, но и прекрасным человеком. Во время пребывания Георгия в клубе, между ним и другими футболистами сложились теплые дружеские отношения. Он умел помочь своим товарищам и словом и делом. На футбольном поле Георгий умел заряжать коллег своим задором и стремлением к победе, чем надолго запомнится всем, кто знал его в клубе. Вне футбольного поля Георгий был добрым, спокойным, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Тем неожиданнее стала для всех работников клуба страшная новость, пришедшая из средств массовой информации о задержании 8 июля Георгия Деметрадзе в Грузии, тем более новость об отказе грузинского суда изменить Георгию меру пресечения и выпустить его под залог. Все футболисты и сотрудники клуба не имеют никаких сомнений в том, что Георгий стал жертвой стечения обстоятельств. ФК «Металлург» готов обеспечить любые гарантии, в том числе финансовые, для вынесения решения об изменении Георгию Деметрадзе меры пресечения на освобождение его под залог. Надеемся на Ваше понимание и положительное решение данного вопроса. С уважением, Генеральный директор ООО «ФК Металлург» Е.А.Гайдук»