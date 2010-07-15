Сегодня «Карпаты» дебютируют в Лиге Европы

15 июля львовские «Карпаты» сыграют первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2010/2011. Соперником украинского клуба будет исландский «Рейкьявик». Начало игры в 22:15 по киевскому времени. «Карпаты» первыми из украинских команд начинают выступление в новом еврокубковом сезоне. Спустя 10 лет «бело-зеленые» вновь сыграют в Европе, где пока не добивались высоких результатов. В период независимой Украины львовяне дважды пробивались в еврокубки и оба раза выступили неудачно. В 1993 году в Кубке кубков их сразу же выбил ирландский «Шелбурн», а в 1999 году в 1/64 Кубка УЕФА, дважды сыграв с шведским «Хельсинборгом» вничью 1:1, «Карпаты» уступили скандинавам в серии пенальти на стадионе «Украина», сообщает Лига. «Рейкьявик» попал в Лигу Европы, заняв второе место в чемпионате Исландии-2009. В текущем розыгрыше турнира команда стартовала с первого квалификационного раунда и за путевку во второй этап боролась с представителем Северной Ирландии – «Глентораном». Уже в первом матче исландцы дома уверенно победили соперника со счетом 3:0, и в Белфаст отправились с более чем комфортным преимуществом. В итоге ответный поединок завершился боевой ничьей - 2:2. В еврокубках «Рейкьявик» никогда не проходил больше одного раунда. Ответная игра состоится во Львове на стадионе «Украина» через неделю, 22 июля.