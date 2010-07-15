Эрикссон останется на посту главного тренера сборной Кот-д'Ивуара

Шведский специалист, возглавлявший на чемпионате мира сборную Кот-д'Ивуара, Свен-Йоран Эрикссон судя по всему не собирается менять место работы, передает «Советский спорт». «Представители сборной Кот-д'Ивуара остались довольны моей работой, так что вполне вероятно, что я продолжу тренировать «Слонов», - заявил Эрикссон. - Словом, в ближайшие 4 года я, скорее всего, буду работать с ивуарийцами». Напомним, что на Мундиале в ЮАР сборная Кот-д'Ивуара не сумела выйти из группы, уступив бразильцам, сыграв вничью с Португалией и переиграв КНДР. Стоит отметить, что ранее шведский тренер заявлял о том, что, скорее всего, покинет пост главного тренера африканской сборной после окончания чемпионата мира.