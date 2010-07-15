Устинов: Сегодня самые сильные боксеры в мире – братья Кличко

Белорусский супертяжеловес, владеющий титулом чемпиона Европы по версии EBA, Александр Устинов назвал братьев Кличко самыми сильными действующими бойцами-супертяжеловесами. «Я считаю, на данный момент на мировом уровне самые сильные боксеры - братья Кличко. Пока и в физическом, и в техническом плане, и по части антропометрических данных равных им нет. Все свои преимущества они умело используют. А что касается нынешней «экспансии» наших соотечественников, то стоит вспомнить, что в СССР почти не развивался и не приветствовался профессиональный бокс. А у него с любительским боксом вообще-то мало общего, практически это разные виды спорта. Соответственно на любителях всё и заканчивалось. А когда шлюзы открыли, оказалось, что в бывшем Союзе накопился огромный потенциал. Даже в то время, насколько мне известно, классных спортсменов хватало, в том числе и в тяжёлом весе. Чего стоят две победы Игоря Высоцкого над легендарным кубинцем олимпийским чемпионом Теофило Стивенсоном», - заявил Устинов.