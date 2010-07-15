Швайнштайгер не прочь стать игроком «Реала»

Полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер не прочь рассмотреть вариант продолжения карьеры в «Реале», который заинтересован в его услугах, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на AS. Находящийся сейчас в отпуске футболист сборной Германии попросил своего агента Роберта Шнайдера связаться с представителями «Королевского клуба» и выяснить условия возможного трансфера. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан еще на два года, однако он недавно заметил, что не отрицает возможности перехода в другой клуб до истечения срока соглашения.