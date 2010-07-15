Наставник сборной Испании назвал лучшего игрока ЧМ-2010 по своей версии

Главный тренер сборной Испании по футболу Висенте дель Боске заявил, что лучшим игроком чемпионата мира 2010 года, по его мнению, был аргентинский форвард Лионель Месси. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. По словам дель Боске, Месси заслужил призу лучшему футболисту турнира больше, чем уругваец Диего Форлан, которому досталась эта награда. По словам дель Боске, если не брать в расчет футболистов сборной Испании, лучшим игроком турнира был Месси. Тренер выразил мнение, что в каждой игре аргентинец создавал по 20 возможностей забить гол. На ЧМ-2010 Месси не забил ни одного мяча, а его сборная выбыла из борьбы в 1/4 финала. Аргентинец был включен в число претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2010, однако эту награду вручили Форлану, который забил на турнире пять голов.