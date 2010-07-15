Полузащитник чемпионов мира заключил контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Давид Сильва, ставший чемпионом мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании, официально перешел из «Валенсии» в английский клуб «Манчестер Сити». 24-летний футболист подписал с новым клубом четырехлетний контракт. Трансферная стоимость игрока составила 24 миллиона фунтов стерлингов (28,7 миллиона евро). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC Sport. Сильва выразил надежду, что по итогам сезона-2010/11 его новая команда сможет финишировать в чемпионате Англии в первой четверке и получить место в Лиге чемпионов. Сильва стал третьим приобретением «Манчестер Сити» летом 2010 года. Ранее английский клуб купил у «Гамбурга» защитника сборной Германии Джерома Боатенга, а у «Барселоны» - ивуарийского полузащитника Яя Туре. Сильва начал свою профессиональную карьеру в «Валенсии», в составе которой в 2008 году он выиграл Кубок Испании, а в сезоне-2009/10 завоевал бронзовую медаль чемпионата страны. В сборной Испании Сильва дебютировал в 2006 году. Полузащитник провел за национальную команду 38 матчей и забил семь голов. Кроме звания чемпиона мира, Сильва в составе сборной выиграл титул чемпиона Европы 2008 года.