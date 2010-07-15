«Реал» выставил на продажу Кака

Мадридский «Реал» выставил на трансфер полузащитника сборной Бразилии Кака. Новый главный тренер «Сливочных» Жозе Моуриньо собирается использовать в качестве плеймейкера голландца Рафаэля ван дер Варта, а держать на скамейке игрока, зарабатывающего 9 миллионов евро в год, по крайней мере нелогично. По этой причине, Кака предложили искать себе новый клуб, передает «Спорт Экспресс». Основным претендентом на 28-летнего бразильца считается лондонский «Челси», наставник которого Карло Анчелотти хотел видеть футболиста у себя в команде еще год назад. Ранее сообщалось, что полузащитник «Штутгарта» и сборной Германии Сами Хедира продолжит карьеру в «Реале».