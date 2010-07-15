В честь Форлана написали песню

Форвард латиноамериканской сборной удостоился не только почестей и правительственных наград, но и получил в подарок песню от местной группы. Нападающий сборной Уругвая Диего Форлан, признанный лучшим игроком Чемпионата мира-2010, удостоился восторженного приема на родине, а местная группа The Golden Vuvuzelas написала в честь форварда песню, в которой прославляются его лидерские качества, передает Спорт Сегодня. «Его волосы - как солнце на флаге Уругвая» и «враги не могут справится с ним, он - Диего Форлан!» - часть слов из песни. Интересно, что все игроки сборной, занявшей на мундиале-2010 четвертое место, получили звание почетных граждан страны. «Это награда, которую я получил благодаря своим партнерам. Страна с такой богатой историей, как Уругвай, объединилась, празднуя наш успех. Когда мы уезжали, об этом и подумать было нельзя», - цитирует Форлана испанская AS. Отметим, что за успехи на чемпионате мира Форлан удостоился почетной награды от президента Уругвая.