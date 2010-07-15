Футбол. Сборная мексиканских геев представила новую форму

Мексиканская гей-сборная по футболу примет участие в 8-ых Международных Гей-Играх, которые пройдут в Колонье, Германия, 31 июля - 7 августа. В среду, 14 июля, в Мехико прошла пресс-конференция на которой игроки гей-сборной представили новую форму команды, передает «Корреспондент». В сборную входят доктора, продавцы, парикмахеры, которые используют футбол как способ показать футбольную Мексику, в которой геи живут нормальной жизнью. Капитан команды Андони Белло объяснил, что в Мексике все еще сохраняется нетерпимость к гомосексуальным мужчинам, и футбол - способ бороться с этим.