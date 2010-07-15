Бекхэм: Для сборной Англии Капелло сделал все, что было в его силах

Звезда футбола Дэвид Бекхэм, из-за травмы пропустивший чемпионат мира, но находившийся в стане сборной Англии, выразил своё мнение о провале родоначальников футбола в ЮАР. «Главный тренер Фабио Капелло сделал все, что было в его силах. Он правильно подготовил команду. Он все организовал для игроков, но они не сыграли на своем уровне. Любой футболист сам понимает, когда он выступил ниже своих возможностей. Тренер может сделать очень много, но в конце концов всё зависит от игроков. Они выходят на поле, зная, что если не сыграют на максимуме, то не выиграют матч. Нет необходимости говорить об отдельных личностях, так как речь идёт об игре всей команды. Возможно это прозвучит банально, но в футболе выигрывает и проигрывает команда», — Бекхэма Чемпионат.ру со ссылкой на Sky Sports.