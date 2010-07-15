Польша готовится к открытию первого стадиона к Евро-2012

В сентябре этого года в Познани будет торжественно открыт первый стадион, на котором пройдут матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года в Польше. Реконструкция городского стадиона, на которую город потратил около 220 млн долл., будет завершена к августу, сообщил президент Познаня Ришард Гробельный на пресс-конференции в Варшаве. По его словам, передача объекта исполнителем заказчику будет длиться около месяца, а 20 сентября в рамках торжественного открытия стадиона состоится концерт Cтинга, который выступит вместе с Royal Philharmonic Concert Orchestra. Министр спорта Польши Адам Герш, присутствующий на пресс-конференции, похвалил Познань и другие польские города-организаторы Евро-2012 за проведенную работу, заверив, что все утвержденные UEFA польские города успеют приготовиться к проведению европейского чемпионата. Герш сказал, что следующий стадион будет введен в эксплуатацию в Гданьске в апреле 2011 года, затем в июле - в Варшаве, после которой последним городом, где будет построен стадион, станет Вроцлав. Министр также заявил, что к Евро-2012 будет построена магистраль A2, которая улучшит сообщение между Германией и Польшей, а также А4, которая позволит быстрее добраться из Польши в Украину. По словам Герша, польские организаторы постепенно переходят от реализации инфраструктурных проектов к так называемым «мягким», сообщает «Левый берег». В частности, среди них он назвал вопрос безопасности болельщиков, медицинского обслуживания и организации удобного транспортного сообщения. Кроме того, сказал он, поляки ведут переговоры с UEFA о маркетинговых правах к Евро-2012 и налоговых льготах. Глава правления компании PL2012 Марчин Херра добавил, что поляки ожидают приезда около 1 миллиона гостей и планируют ввести для их удобства так называемые "карты Евро-2012", которые позволят им путешествовать по Польше без покупки билетов на разные виды транспорта. Напомним, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года. Чемпионат должен состояться в четырех польских и четырех украинских городах. Первый стадион к Евро-2012 в Украине - стоимостью 400 млн долл. - был торжественно открыт в августе 2009 года в Донецке. В Украине матчи чемпионата должны принимать также Киев, Львов и Харьков.