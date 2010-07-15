Анелька сообщил подробности о скандале в сборной Франции

Форвард сборной Франции интервью «France Soir» рассказал подробнее о скандале в стане «трехцветных» на чемпионате мира в ЮАР. Николя Анелька заявил, что все объединились, когда было принято решение бойкотировать тренировку, что и стало катализатором скандала, передает «Спорт Экспресс». Также футболист добавил, что в сборной ситуация была взрывоопасной и до этого инцидента. И если бы не было скандала с Анелька, то наверняка произошло что-нибудь другое. Напомним, что форвард был выдворен из стана национальной команды после того, как оскорбил главного тренера сборной Раймона Доменека, а потом отказался принести извинения. Сборная Франции на ЧМ-2010 не смогла победить ни в одном матче. заняв последнее место в Группе А, пропустив вперед сборные ЮАР, Мекскики и Уругвая. Провальное выступление сборной стоило своих постов главному тренеру - Раймону Доменеку и главе национальной Федерации - Жан-Пьеру Эскалетту.