Федецкий: «Карпаты» мечтают о финале Лиги Европы

Защитник львовских «Карпат» Артем Федецкий рассказал о предстоящем матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против исландского «Рейкьявика». «Сейчас мысли только об одном - как вернуться домой с победой. Видео с игрой соперника мы не просматривали. Но нам рассказали о лидерах «Рейкьявика» и о том, как им противостоять. На левом фланге у них играет португалец Жордау, голевые передачи раздает. Он на левом фланге, я на правом. Схлестнемся на поле лицом к лицу», - отметил футболист львовского клуба, передает Спорт Сегодня. «Что касается общего настроя на Лигу Европы, то, конечно, мечтаем о финале. Но для начала нужно пробиться в групповой этап. «Шахтер», выиграв Кубок УЕФА, показал - нет ничего невозможного. А мы во внутреннем чемпионате обыгрывали и «Шахтер», и «Динамо», - заявил Федецкий. Напомним, что сегодня, 15 июля, львовские «Карпаты» в Исландии сыграют первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против местного «Рейкьявика». Начало матча в 22:15.