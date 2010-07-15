Владимир Кличко подписал контракт на бой с Александром Поветкиным

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) украинец Владимир Кличко подписал контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным. Поединок состоится 11 сентября 2010 года в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Бой, который организует промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions, пройдет на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» - «Коммерцбанк-Арене». Стадион вмещает 54 тысячи зрителей. Кличко выразил уверенность, что ему удастся победить российского боксера, но подчеркнул, что Поветкин является очень сильным соперником и поединок будет трудным. Изначально предполагалось, что бой Кличко с Поветкиным состоится 18 сентября, но затем он был перенесен на неделю раньше. Поветкин является обязательным претендентом на чемпионский титул IBF. Бой россиянина с Кличко-младшим должен был состояться еще в конце 2008 года, однако этот поединок был отменен из-за тяжелой травмы голеностопа российского боксера.