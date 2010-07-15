Форвард сборной Англии завершил международную карьеру

Нападающий бирмингемского футбольного клуба «Астон Вилла» Эмиль Хески завершил карьеру в сборной Англии. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. 32-летний нападающий играл за национальную команду в течение 11 лет и провел за это время 62 матча за сборную, в которых он забил семь голов. Хески был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира 2010 года и принял участие в первых двух матчах - со сборной США (1:1) и с Алжиром (0:0). Забить в этих встречах Хески не смог и в оставшихся двух играх участия не принимал. На родине Хески регулярно критиковали за невыразительную игру и малое количество голов в матчах за сборную. В чемпионате Англии больше четырех мячей за сезон форвард в последний раз забил в сезоне-2006/07. В чемпионате Англии сезона-2009/10 Хески провел 31 матч и забил три мяча.