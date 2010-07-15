Теннис. Давыденко проиграл 88-й ракетке мира

Шестая ракетка мира россиянин Николай Давыденко, посеянный на теннисном турнире в немецком Штутгарте под первым номером, в матче второго круга уступил испанцу Даниэлю Химено-Траверу, который занимает 88-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт ATP. Давыденко проиграл Химено-Траверу в трех сетах со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 1:6. Матч продолжался два часа и 13 минут. Испанский теннисист вышел в 1/4 финала. Следующим соперником Химено-Травера будет победитель матча немца Бьорна Фау и швейцарца Марко Кьюдинелли.