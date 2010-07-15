ЧМ-2010: сколько заработали организаторы и участники

Общие расходы FIFA на Чемпионат мира по футболу в ЮАР составили 2,2 млрд долларов, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ИнвестГазету. Однако эти затраты окупила одна только продажа прав на телетрансляции матчей - около $2,7 млрд. Еще около $1,6 млрд организаторы получили от спонсоров и маркетинговых доходов. В итоге чистая прибыль Международной федерации футбола, по ее же подсчетам, должна достичь от $1,1 млрд до $2,1 млрд. Рекламодатели также не остались в накладе. Пять главных спонсоров Чемпионата (Adidas, AT&T, Budweiser, Hyundai и Sony), смогли обеспечить себе крупнейшую из возможных рекламных кампаний в мире. Только финальный матч Чемпионата собирались смотреть 600 млн человек. В результате, по подсчетам исследовательской компании Nielsen, уровень привлекательности этих брендов для телезрителей вырос в среднем на 55% по сравнению с рекламой других компаний, не являвшихся спонсорами ЧМ-2010. По результатам Чемпионата мира 2006 года продажи компании Coca-Cola, к примеру, увеличились на 14%, McDonalds - на 5,5%. Adidas на волне интереса к ЧМ в ЮАР смог продать в 2010 году вдвое больше своих футболок, чем во время Чемпионата мира-2006. По словам главы компании Герберта Хайнера, благодаря нынешним состязаниям его компания взамен за спонсорство получит дополнительные 0,2 млрд евро прибыли от своего футбольного подразделения. Из специального клубного фонда FIFA в 40 млн долларов будут также проводиться выплаты каждому клубу, игрок которого был представлен в ЮАР, из расчета $1600 за футболиста в сутки. Команды также получат неплохую прибыль от национальных федераций за участие в мировом первенстве. К примеру, Испания выплатит своим игрокам по 550 тыс. евро, Англия - 450, Бразилия - 300, Германия - 250. Ранее министр спорта ЮАР рассказал, сколько заработает его страна на проведении Чемпионата мира по футболу.