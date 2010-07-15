Киевское «Динамо» заработало на ЧМ-2010 свыше 91 тысячи долларов

Участие полузащитников киевского «Динамо» Милоша Нинковича и Айилы Юссуфа в проходившем в ЮАР чемпионате мира-2010 пополнило казну украинского клуба на $91,2 тысяч. FIFA выплатит клубам по $1600 за каж­дый день, проведенный их игро­ками на турнире, а также каждый из 15 дней подготовки, предшес­твовавшей турниру, и день после прекращения выступления на мировом первенстве, передает Спорт Сегодня. Таким образом, Нинкович заработал для «Динамо» $46,4 тыс., а Юссуф - $44,8 тыс. Напомним, что Милош Нинкович и Айила Юссуф в составе своих национальных сборных Сербии и Нигерии соответственно прекратили борьбу за Кубок мира после группового этапа.