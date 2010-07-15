Владельцем «Ромы» может стать принц Саудовской Аравии

Итальянский клуб «Рома» выставлен на продажу в счет долгов компании Italpetroli перед банком UniCredit. Заинтересованность в покупке клуба выразила королевская семья Саудовской Аравии. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Gazzetta dello Sport, два дня назад в одном из фешенебельных отелей Рима состоялась встреча представителей UniCredit и юристов представляющих интересы семейства монархов Саудовской Аравии. По сведениям источника, заинтересованность во владении футбольным клубом проявляет саудовский принц Аль-Валид бен-Талал, состояние которого оценивается в £ 19,4 млрд. Напомним, в четверг вечером, 15 июля, должны начаться торги относительно активов семьи Сенси, в которые входит и футбольный клуб из Рима.