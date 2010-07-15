Мюллер: Если бы «Бавария» предложила мне контракт на 10 лет, я бы согласился

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер признался, что готов выступать в клубе долгое время. Напомним, что «Бавария» планирует предложить новый контракт игроку, который ярко проявил себя на чемпионате мира в ЮАР. Мюнхенский клуб хочет подписать с 20-летним игроком соглашение на улучшенных условиях. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2013 года. «Для меня очень важно прогрессировать. И в «Баварии» для этого созданы идеальные условия. К тому же моё развитие поможет добиться успехов команде. Если бы мне предложили подписать контракт с «Баварией» на 10 лет, я бы тут же согласился», - цитирует игрока Bild.