Киевский «Арсенал» подписал игрока сборной Литвы

25-летний атакующий полузащитник Витаутас Лукша с сегодняшнего дня стал полноценным киевским «канониром». Президент ФК «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович поздравил его с подписанием контракта по системе «1+1». Сумма контракта не разглашается, сообщает официальный сайт ФК «Арсенал» (Киев). Примечательно, что это уже второй игрок из состава нынешней сборной Литвы, который прописан в «Арсенале»: на игры сборной Витаутас Лукша будет ездить вместе с Саулюсом Миколюнасом. Сразу же после подписания контракта и поздравлений президента клуба Витаутас Лукша дал комментарий относительно своего перехода в ФК «Арсенал» (Киев). - Сколько времени вы уже в Киеве? - Около месяца. Успел основательно познакомиться. - С кем-то сдружились? - Общаюсь со всеми ребятами. Больше конечно со своим соотечественником Саулюсом Миколюнасом. - На какой позиции чувствуете себя лучше? - Я полузащитник. Комфортней всего играть на левом фланге… - После знакомства с командой какие сделали выводы? Команде по силам добиться поставленнях руководством целей, в частности, выхода в еврокубки? - Думаю да. В команде хорошая атмосфера и квалифицированные игроки. У «Арсенала» есть все ресурсы чтобы выполнить поставленную задачу. СПРАВКА: Витаутас Лукша амплуа: полузащитник гражданство: Литва родился: 14.08.1984 рост: 177см вес: 73кг карьера: 2001 Дайвана 4 (0) 2002-2004 Свиеса 23 (2) 2005-2007 Вильнюс 91 (14) 2008 Каунас 21 (2) 2009 МТЗ - Рипо 23 (3) 2010 Ильичевец 4 (0) В национальной сборной Литвы провел 5 матчей.