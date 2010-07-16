Лига Европы. «Карпаты» разгромили «Рейкьявик»

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2010/2011исландский «Рейкьявик» у себя дома принимал львовские «Карпаты». Украинский клуб не оставил сопернику никаких шансов. «Рейкьявик» – «Карпаты» - 0:3 Голы: Гурули, 46, Ткачук, 51, Батиста, 57. «Рейкьявик»: Мельдскред, Г.Сигурдссон, Гудйонсон, Финнбогасон, Такефуса (Кристьянссон, 70), Арнарсон, Рутгерс, Б.Сигурдссон, Хаукссон, Гуннарссон (Жордау, 60), Ейнарссон (Йонссон, 60). «Карпаты»: Тлумак, Милошевич, Тубич, Годвин (Габовда, 80), Кожанов (Зенев, 62), Гурули, Петривский, Худобяк, Ткачук, Батиста (Нено, 65), Авелар. Предупреждения: Годвин, Тубич.