Сегодня киевское «Динамо» узнает своих соперников в Лиге чемпионов

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Она начнется в 13.00 по киевскому времени. В этом раунде в борьбу вступят 13 клубов, которые будут разделены на два потока: Путь чемпионов и Путь нечемпионов. Команды из разных потоков в квалификации встретиться не могут, сообщает официальный сайт УЕФА. Путь нечемпионов Зенит Россия Аякс Голландия Фенербахче Турция Динамо Киев Украина Брага Португалия Селтик Шотландия Униря Румыния ПАОК Греция Янг Бойз Швейцария Гент Бельгия Путь чемпионов Базель Швейцария Андерлехт Бельгия Копенгаген Дания Также в жеребьевке примут участие клубы из второго отборочного раунда Лиги чемпионов.