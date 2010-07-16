Биатлониста застрелили на учебно-тренировочных сборах

Юный биатлонист, раненый в Ижевске во время учебно-тренировочного сбора, организованного биатлонной школой ямальского города Лабытнанги на базе биатлонного центра имени Демидова, скончался в пятницу утром, передает ИТАР-ТАСС. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКП РФ по Удмуртии Сергей Макаров, один из спортсменов получил пулевое ранение из биатлонной винтовки, инцидент произошел в гостинице, где проживали мальчики. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело «убийство по неосторожности». По данным следователей, мальчику, который неосторожно выстрелил в своего товарища, еще нет 16-ти лет. В настоящий момент по распоряжению президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова создана специальная комиссия для расследования инцидента. В ее состав вошли исполнительный директор СБР Сергей Кущенко, министр по физкультуре, спорту и туризму Республики Удмуртия Игорь Краснов, руководитель департамента по физкультуре и спорту ЯНАО Александр Эйрих, член правления СБР Дмитрий Алексашин, вице-президент СБР Вадим Мелихов, заместитель исполнительного директора СБР Александр Пак и юрист СБР Татьяна Петропавловская. Согласно распоряжению, до 1 августа комиссия должна провести расследование и представить президенту СБР результаты.