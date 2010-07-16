Суркис: Если у Газзаева не получилось сегодня – получится завтра

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на многочисленную критику по поводу работы главного тренера Валерия Газаева, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)». «Отношениям между нашим тренерским штабом и игроками в других клубах могли бы позавидовать. Возможно, требования у Газзаева чуть более жесткие, чем у Семина, но наставник и футболисты работают на достижение общей цели. И если поставленную на сезон задачу команда выполнит, кто станет вспоминать об излишней суровости Валерия Георгиевича? Спросите Шевченко, игравшего в «Динамо» еще при Лобановском: возможно, поначалу футболисты и не понимали необходимости дававшихся мэтром нагрузок, но когда мы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, все сомнения отпали мгновенно, – приводит его слова официальный сайт «Динамо». – Назначая главного тренера, президент клуба дает ему полномочия – если хотите, карт-бланш. Ответственность за результат несет наставник, поэтому вмешиваться в его работу и давать советы в области, где я сведущ в значительно меньшей степени, чем он, мне не с руки. Скажу вам больше: доверив тренеру, президент в какой-то степени должен подчиняться его требованиям. При этом, конечно, руководитель клуба может и ошибиться с назначением – тогда с руководителя и спрос. Но пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы выставлять работе Газзаева невысокую оценку – он работает с «Динамо» только второй год. Не получилось сегодня – получится завтра, ведь история футбола знает немало примеров, когда серьезные команды создавались и четыре года, и пять лет. Просто с нашего клуба спрос больше, чем с любого другого: болельщики хотят всего и сразу».